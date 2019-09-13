ПриватБанк представил виртуальную карточку

13 сентября, 2019, 12:09

ПриватБанк представил новый продукт - виртуальную карту

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

Оформить можно дебетовую карту для выплат, кредитную "Универсальный", а также карточку в иностранной валюте.

Для получения виртуальной карты зайдите в обновленный Приват24 через меню "Кошелек" - "Добавить карточку". Для расчетов в магазинах и заведениях карточку нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.