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Espreso.tvОбществоПриватБанк представил виртуальную карточку

ПриватБанк представил виртуальную карточку

ПриватБанк представил новый продукт - виртуальную карту

Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook.

Оформить можно дебетовую карту для выплат, кредитную "Универсальный", а также карточку в иностранной валюте.

Для получения виртуальной карты зайдите в обновленный Приват24 через меню "Кошелек" - "Добавить карточку". Для расчетов в магазинах и заведениях карточку нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

 

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