Порошенко о вызове в ГБР: связываю это событие с обысками у Гонтаревой

13 сентября, 2019, 13:07

Пятый президент Украины считает, что на него и на Гонтареву осуществляется давление через ГБР

Об этом он сказал журналистам, передает Еспресо.TV.

"На сегодняшний день господин Портнов и его камарилья собираются осуществлять давление через ГБР. Мы хотим подчеркнуть, что мы никому этого сделать не позволим. Я связываю событие сегодняшнее с событиями обыска у бывшей главы НБУ госпожи Гонтаревой, сожжением машины ее детей, давлением на ее семью и обысками, которые проводились у нее ", - отметил Петр Порошенко .

Он убежден, что правда и закон на их стороне.

"Национализация (ПриватБанка, - ред.) была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег. Но почему-то ГБР и другие правоохранительные органы этим заниматься не хотят. Мы ничего не боимся", - добавил Порошенко.