Порошенко о вызове в ГБР: связываю это событие с обысками у Гонтаревой
Об этом он сказал журналистам, передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день господин Портнов и его камарилья собираются осуществлять давление через ГБР. Мы хотим подчеркнуть, что мы никому этого сделать не позволим. Я связываю событие сегодняшнее с событиями обыска у бывшей главы НБУ госпожи Гонтаревой, сожжением машины ее детей, давлением на ее семью и обысками, которые проводились у нее ", - отметил Петр Порошенко .
Он убежден, что правда и закон на их стороне.
"Национализация (ПриватБанка, - ред.) была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег. Но почему-то ГБР и другие правоохранительные органы этим заниматься не хотят. Мы ничего не боимся", - добавил Порошенко.
- 12 сентября СМИ сообщали, что правоохранители проводили обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-