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Espreso.tvОбществоОтравление школьников в Мукачево: стало известно, от чего пострадали дети

Отравление школьников в Мукачево: стало известно, от чего пострадали дети


фото: censor.net
13 сентября семеро учеников школы №10 Мукачево на Закарпатье попали с уроков в больницу с отравлением неизвестным веществом. Полиция предполагает, что дети отравились газом из баллончика

Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области Наталья Машико, передает Укринформ.

"Сегодня семь учеников ООШ №10 в Мукачево попали с уроков в больницу с отравлением неизвестным веществом различных степеней тяжести. Это были ученики 5-го и 6-го класса. Инцидент произошел на перемене. По предварительной информации, дети отравились газом из баллончика ", - сообщила пресс-секретарь.

Машико добавила, что по показаниям, которые предоставили полиции в школе, дети почувствовали резкий запах, после чего им стало плохо.

"Сейчас полиция проверяет эту информацию, а также выясняет, кто распылил газ в школе", - добавила пресс-секретарь Мукачевского отдела полиции.

 

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