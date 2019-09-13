Отравление школьников в Мукачево: стало известно, от чего пострадали дети
Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области Наталья Машико, передает Укринформ.
"Сегодня семь учеников ООШ №10 в Мукачево попали с уроков в больницу с отравлением неизвестным веществом различных степеней тяжести. Это были ученики 5-го и 6-го класса. Инцидент произошел на перемене. По предварительной информации, дети отравились газом из баллончика ", - сообщила пресс-секретарь.
Машико добавила, что по показаниям, которые предоставили полиции в школе, дети почувствовали резкий запах, после чего им стало плохо.
"Сейчас полиция проверяет эту информацию, а также выясняет, кто распылил газ в школе", - добавила пресс-секретарь Мукачевского отдела полиции.
- Напомним, 13 сентября в Мукачево на Закарпатье семь детей отравились в школе неизвестным веществом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной детской больницы.
- 10 сентября в Черкассах 20 школьников попали в больницу из-за распыленного в столовой газового баллончика.
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