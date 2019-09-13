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Espreso.tvСпортОпределились финалисты ЧМ по баскетболу

Определились финалисты ЧМ по баскетболу


фото: FIBA
В финале чемпионата мира по баскетболу встретятся Аргентина и Испания

Об этом сообщает Еспресо.TV .

15 сентября, в Китае, состоится финал чемпионата мира по баскетболу. В главном матче турнира встретятся сборные Аргентины и Испании.

В полуфинальном матче представители Южной Америки без проблем разгромили французов со счетом 80:66, которые ранее сенсационно выбила в четвертьфинале США.

Сборная Испании в напряженном поединке не пропустила в финал австралийцев - 99:95, теперь представители Австралии сыграют матч за 3-е место с Францией.

Бронзовые медали, так же как и золотые - разыграют 15 сентября.

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