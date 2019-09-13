НАПК внесло предписание министру экономики Милованову из-за конфликта интересов
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Предписание внесено Милованову через директора внешкольного учреждения "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о потенциальном конфликте интересов.
"Внесено предписание министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову в отношении директора государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близкими лицами - женой и дочерью", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство внесло ряд предписаний другим должностным лицам, в том числе первому заместителю председателя Черкасского областного совета Валентину Тарасенко, Ривненскому городскому главе Владимиру Хомко, директору Департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Днепропетровской области Татьяне Онищенко, Слободскому сельскому главе Коростышевского района Житомирской области Петру Кучеруку, ректору Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Ольге Поркуян.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-