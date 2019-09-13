НАПК внесло предписание министру экономики Милованову из-за конфликта интересов

13 сентября, 2019, 13:08

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписания о нарушении требований законодательства по поводу этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание внесено Милованову через директора внешкольного учреждения "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о потенциальном конфликте интересов.

"Внесено предписание министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову в отношении директора государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близкими лицами - женой и дочерью", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство внесло ряд предписаний другим должностным лицам, в том числе первому заместителю председателя Черкасского областного совета Валентину Тарасенко, Ривненскому городскому главе Владимиру Хомко, директору Департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Днепропетровской области Татьяне Онищенко, Слободскому сельскому главе Коростышевского района Житомирской области Петру Кучеруку, ректору Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Ольге Поркуян.