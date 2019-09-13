На состояние воздуха в Киеве повлияло более 800 пожаров, - КГГА

13 сентября, 2019, 21:55

В течение месяца на состояние воздуха в Киеве повлияло более 800 пожаров, которые возникли вокруг столицы

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве вызваны рядом факторов, в том числе работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на Киевщине и тому подобное.

"Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы", - сказал Поворозник.

Первый заместитель главы КГГА также добавил, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" установлены системы видеонаблюдения, благодаря которым можно увидеть реальную картину работы завода, что утилизирует 25% столичного мусора.

"На заводе уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, планируется установка системы химической очистки дымовых газов", - сказал Николай Поворозник.

Чиновник отметил, что подавляющее большинство объектов, от которых зависит нормальное функционирование мегаполиса, построены в 60-80-х годах прошлого века, поэтому городские власти постепенно обновляют и модернизируют их.