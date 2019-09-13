На Харьковщине из-за пожаров прекратили занятия в детских садах и школе Чугуева
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
За прошедшие сутки пожарные в Харьковской области 68 раз тушили сухостой, солому, хвойные подстилки, камыш и мусор. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.
Отмечается, что неосторожное сжигание строительного мусора привело к пожару на территории частного домовладения в Киевском районе Харькова. От кучи мусора огонь перекинулся на деревянную хозяйственную постройку, а затем - на крышу соседского жилого дома.
В другом случае горение сухостоя, бушующее на открытой территории села Захаровка Волчанского района, уничтожило здание бывшего коровника, которое пока не эксплуатировалось.
Пока еще тушат пожар на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района.
Пресс-служба Чугуевского горсовета сообщает о прекращении образовательного процесса в Клугино-Башкировской школе, дошкольных учебных заведениях №2 и "Веселочка", также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.
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