На Донбассе ранены два украинских военных
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
"В результате сегодняшних обстрелов два украинских защитника получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала суток противник открывал огонь 4 раза.
Так, в половине четвертого утра в районе с. Зайцево зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом 5 мин 82-го калибра.
Через 2 часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска. Тогда оккупанты выпустили в сторону оборонительных позиций ВСУ уже 10 мин.
Напомним, что за минувшие сутки - 12 сентября - во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии из состава Объединенных сил погиб .
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