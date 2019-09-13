На Донбассе ранены два украинских военных

13 сентября, 2019, 13:20

С начала суток 13 сентября на фронте получили ранения двое украинских военных

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

"В результате сегодняшних обстрелов два украинских защитника получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала суток противник открывал огонь 4 раза.

Так, в половине четвертого утра в районе с. Зайцево зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом 5 мин 82-го калибра.

Через 2 часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска. Тогда оккупанты выпустили в сторону оборонительных позиций ВСУ уже 10 мин.

Напомним, что за минувшие сутки - 12 сентября - во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии из состава Объединенных сил погиб .