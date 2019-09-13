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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранены 6 бойцов ООС, оккупанты совершили 11 обстрелов

На Донбассе ранены 6 бойцов ООС, оккупанты совершили 11 обстрелов

13 сентября пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции украинских подразделений, в результате шестеро военнослужащих получили ранения

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Оккупанты открывали огонь по позициям у Новгородского, Новотроицкого и Верхнеторецкого из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Талаковки враг бил из стрелкового оружия, у Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета.

Помимо того, вблизи Марьинки, кроме обстрелов из стрелкового оружия, работал вражеский снайпер.

Боевики обстреляли опорные пункты Объединенных сил в районе Зайцевого и Майорска из миномета калибра 82 мм. У Майорска также применили стрелковое оружие.

 

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