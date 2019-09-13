Мэра Харькова Кернеса оштрафовали за неявку в суд
13 сентября, 2019, 21:35
13 сентября харьковского мэра Геннадия Кернеса оштрафовали за неявку в Полтавский апелляционный суд, где рассматривается три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников
Об этом сообщил Укринформ.
"Кернес снова не явился в суд. По электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города. Прокурор, в свою очередь, просил применить к нему принудительный привод и денежное взыскание - за неявку в суд без уважительных причин. Ходатайство прокурора частично удовлетворено : на обвиняемого Кернеса наложено денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в размере 1921 грн ", - отметили в суде.
Очередное заседание суда состоится 18 октября.
- Напомним, 30 августа заседание Полтавского апелляционного суда по делу Геннадия Кернеса снова перенесли, потому что остальные защитники находятся в отпуске или болеют, а потому не пришел и сам Кернес.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-