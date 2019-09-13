Мэра Харькова Кернеса оштрафовали за неявку в суд

13 сентября, 2019, 21:35

13 сентября харьковского мэра Геннадия Кернеса оштрафовали за неявку в Полтавский апелляционный суд, где рассматривается три апелляции на закрытие дела против него и двух его охранников

Об этом сообщил Укринформ.

"Кернес снова не явился в суд. По электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города. Прокурор, в свою очередь, просил применить к нему принудительный привод и денежное взыскание - за неявку в суд без уважительных причин. Ходатайство прокурора частично удовлетворено : на обвиняемого Кернеса наложено денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в размере 1921 грн ", - отметили в суде.

Очередное заседание суда состоится 18 октября.