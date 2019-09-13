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Espreso.tvОбществоЛивни в Испании: трое погибших, закрыты несколько аэропортов

Ливни в Испании: трое погибших, закрыты несколько аэропортов

В Испании в результате проливных дождей, которые обрушились на юго-восток страны, погибли три человека

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Как сообщается, в городе Альмерия, 13 сентября, мужчина погиб в автомобиле во время проезда по туннелю.

В городской администрации сообщили, что тоннель буквально за несколько минут был затоплен огромным количеством воды. В автомобиле, который оказался в ловушке, находились три человека. Полицейскому удалось спасти двух человек из транспортного средства, однако третий человек погибло.

Накануне также в автомобиле погибли 61-летний мужчина и его 51-летняя сестра. Трагедия произошла на автодороге в городе Каудете, что в 100 километрах к югу от Валенсии.

Спасатели ведомства по чрезвычайным ситуациям региона Мурсия сообщили, что спасли 144 человека из автомобилей и затопленных домов. По меньшей мере одного человека спасли с помощью вертолета с крыши затопленного дома.

Метеорологи отмечают, что непогода в отдельных районах Испании - худшая от начала наблюдений в 1917 году. В регионе временно закрыли большое количество школ. По сообщению испанского оператора аэропортов, аэродромы в городах Альмерия и Мурсия были закрыты из-за непогоды.

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