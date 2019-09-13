 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛюбая попытка остановить реформу децентрализации приведет к значительному ущербу - Арсений Яценюк после встречи со спецпосланником правительства Германии

Любая попытка остановить реформу децентрализации приведет к значительному ущербу - Арсений Яценюк после встречи со спецпосланником правительства Германии

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 12 сентября встретился с Специальним посланником немецкого правительства по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Федеральной земли Саксония Георгом Милбрадтом

В своей заметке на Facebook по итогам встречи Арсений Яценюк подчеркнул, что немецкие партнеры "с большим вниманием и сопереживанием продолжают относиться к нынешним политическим процессам в Украине": "Рад, что их внимание заключается не в формальных словах поддержки, а в неравнодушной и трезвой оценке ситуации и многих рисков, возникающих в стране".

Продолжение политики децентрализации, которую Украина начала в 2014 году, - это, подчеркнул лидер "Народного фронта", один из самых значимых маркеров, который рассматривают наши партнеры.

"Согласен с мнением коллеги, что любая попытка остановить или подменить реформу, которая уже принесла настоящие права и свободы на места, приведет к значительному ущербу. Возвращение к авторитарным практикам прошлого - путь в никуда", - подчеркнул Арсений Яценюк.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать