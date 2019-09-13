Любая попытка остановить реформу децентрализации приведет к значительному ущербу - Арсений Яценюк после встречи со спецпосланником правительства Германии
В своей заметке на Facebook по итогам встречи Арсений Яценюк подчеркнул, что немецкие партнеры "с большим вниманием и сопереживанием продолжают относиться к нынешним политическим процессам в Украине": "Рад, что их внимание заключается не в формальных словах поддержки, а в неравнодушной и трезвой оценке ситуации и многих рисков, возникающих в стране".
Продолжение политики децентрализации, которую Украина начала в 2014 году, - это, подчеркнул лидер "Народного фронта", один из самых значимых маркеров, который рассматривают наши партнеры.
"Согласен с мнением коллеги, что любая попытка остановить или подменить реформу, которая уже принесла настоящие права и свободы на места, приведет к значительному ущербу. Возвращение к авторитарным практикам прошлого - путь в никуда", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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