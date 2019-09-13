Любая попытка остановить реформу децентрализации приведет к значительному ущербу - Арсений Яценюк после встречи со спецпосланником правительства Германии

13 сентября, 2019, 11:41

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 12 сентября встретился с Специальним посланником немецкого правительства по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Федеральной земли Саксония Георгом Милбрадтом

В своей заметке на Facebook по итогам встречи Арсений Яценюк подчеркнул, что немецкие партнеры "с большим вниманием и сопереживанием продолжают относиться к нынешним политическим процессам в Украине": "Рад, что их внимание заключается не в формальных словах поддержки, а в неравнодушной и трезвой оценке ситуации и многих рисков, возникающих в стране".

Продолжение политики децентрализации, которую Украина начала в 2014 году, - это, подчеркнул лидер "Народного фронта", один из самых значимых маркеров, который рассматривают наши партнеры.

"Согласен с мнением коллеги, что любая попытка остановить или подменить реформу, которая уже принесла настоящие права и свободы на места, приведет к значительному ущербу. Возвращение к авторитарным практикам прошлого - путь в никуда", - подчеркнул Арсений Яценюк.