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Espreso.tvСпортЛегендарная теннисистка восстановит профессиональную карьеру

Легендарная теннисистка восстановит профессиональную карьеру


фото: REUTERS
Известная бельгийская теннисистка Ким Клейстерс анонсировала возвращение в большой спорт

Об этом сообщается в twitter.

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс вернется в большой теннис. 36-летняя бельгийка анонсировала возвращение в большой спорт в 2020 году.

"Я не чувствую, что мне нужно что-то кому-то доказывать, но я хочу бросить вызов себе и снова хочу быть сильной. Это мой марафон. Именно поэтому здесь я говорю: "ОК, давайте попробуем", - призналась бельгийка.

Клейстерс уже ранее возвращалась в теннис после перерыва в 2007-2009 годах, тогда спортсменка выиграла три Шлема и стала чемпионкой Итогового турнира-2010.

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