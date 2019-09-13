Легендарная теннисистка восстановит профессиональную карьеру
13 сентября, 2019, 11:00
Известная бельгийская теннисистка Ким Клейстерс анонсировала возвращение в большой спорт
Об этом сообщается в twitter.
Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс вернется в большой теннис. 36-летняя бельгийка анонсировала возвращение в большой спорт в 2020 году.
"Я не чувствую, что мне нужно что-то кому-то доказывать, но я хочу бросить вызов себе и снова хочу быть сильной. Это мой марафон. Именно поэтому здесь я говорю: "ОК, давайте попробуем", - призналась бельгийка.
Клейстерс уже ранее возвращалась в теннис после перерыва в 2007-2009 годах, тогда спортсменка выиграла три Шлема и стала чемпионкой Итогового турнира-2010.
Hi guys, I'm excited to finally be able to share this news with you ... #wta # 2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH- Kim Clijsters (@Clijsterskim) 12 сентября 2019 г.
- 12 сентября стало известно, что украинка Ольга Савчук временно будет тренировать вторую ракетку мира Плишкову из Чехии.
- Напомним, 12 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина в день 25-летия выложила свое детское фото .
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