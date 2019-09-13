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Espreso.tvМирЛавров заявил об окончании войны в Сирии

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Об этом Лавров сказал в интервью российской газете "Труд".

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются "ячейки напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству Башара Асада территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса завершения войны.

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