Лавров заявил об окончании войны в Сирии
13 сентября, 2019, 08:12
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Об этом Лавров сказал в интервью российской газете "Труд".
"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.
Глава российского МИД отметил, что в стране сохраняются "ячейки напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству Башара Асада территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.
Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса завершения войны.
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