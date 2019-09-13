КрАЗы-6511С4 будут работать на углеобогатительных фабриках

13 сентября, 2019, 18:48

Очередному заказчику отгружено партию бескапотных самосвалов КрАЗ-6511С4 колесной формулы 6х4, грузоподъемностью 20 тонн, с объемом платформы 15, 5 м3

Автомобиль оборудован комфортабельной кабиной, в которой все предусмотрено для удобства и меньшей утомляемости водителя во время работы: функциональная панель приборов, отличный обзор, место для отдыха, рулевой механизм интегрального типа и др. В составе силового агрегата дизельный двигатель с турбонаддувом, Евро-5, мощностью 300 л.с, механическая, двухдиапазонная, 9-ступенчатая коробка передач.

Самосвал КрАЗ-6511С4 предназначен для эксплуатации в дорожном и промышленном строительстве, на разработках месторождений полезных ископаемых, для транспортировки сыпучих и навалочных грузов.

Как отметили в фирме-заказчике, предпочитая КрАЗ, они учитывали важность закупки автотранспорта именно у отечественных производителей, так как это стимулирует развитие промышленных предприятий страны. Автопарк предприятия-заказчика состоит преимущественно из КрАЗов, крупную партию которых в последний раз было закуплено еще в 90-х годах. Грузовики десятилетиями подтверждали свою надежность и выносливость, качественно выполняя задачи в перевозке различных сыпучих материалов, угля, породы.

В текущем году, принимая решение обновить транспортный парк, в компании выбрали опять же отечественные автомобили, но уже бескапотные, с грузоподъемностью не более 20 тонн, чтобы выдерживал поверхностный слой терриконов. "Сколько ваше предприятие существует, столько же КрАЗы вывозят отходы угледобычи на терриконы шахт и обогатительных фабрик. Ваша машина справляется с задачами ", - утверждают заказчики продукции "АвтоКрАЗа".