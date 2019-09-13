КрАЗы-6511С4 будут работать на углеобогатительных фабриках
Автомобиль оборудован комфортабельной кабиной, в которой все предусмотрено для удобства и меньшей утомляемости водителя во время работы: функциональная панель приборов, отличный обзор, место для отдыха, рулевой механизм интегрального типа и др. В составе силового агрегата дизельный двигатель с турбонаддувом, Евро-5, мощностью 300 л.с, механическая, двухдиапазонная, 9-ступенчатая коробка передач.
Самосвал КрАЗ-6511С4 предназначен для эксплуатации в дорожном и промышленном строительстве, на разработках месторождений полезных ископаемых, для транспортировки сыпучих и навалочных грузов.
Как отметили в фирме-заказчике, предпочитая КрАЗ, они учитывали важность закупки автотранспорта именно у отечественных производителей, так как это стимулирует развитие промышленных предприятий страны. Автопарк предприятия-заказчика состоит преимущественно из КрАЗов, крупную партию которых в последний раз было закуплено еще в 90-х годах. Грузовики десятилетиями подтверждали свою надежность и выносливость, качественно выполняя задачи в перевозке различных сыпучих материалов, угля, породы.
В текущем году, принимая решение обновить транспортный парк, в компании выбрали опять же отечественные автомобили, но уже бескапотные, с грузоподъемностью не более 20 тонн, чтобы выдерживал поверхностный слой терриконов. "Сколько ваше предприятие существует, столько же КрАЗы вывозят отходы угледобычи на терриконы шахт и обогатительных фабрик. Ваша машина справляется с задачами ", - утверждают заказчики продукции "АвтоКрАЗа".
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-