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Espreso.tvОбществоКоломойский заявил об "окне возможностей" относительно мирового соглашения по ПриватБанку

Коломойский заявил об "окне возможностей" относительно мирового соглашения по ПриватБанку


фото: korrespondent
Игорь Коломойский в споре о национализации ПриватБанка, владельцем которого он был, готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением

Об этом он сказал в кулуарах 16-й конференции YES, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы задекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не нужен банк любой ценой", - заявил Коломойский.

Он не уточнил деталей этого мирового соглашения.

"Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", - отметил олигарх.

Бизнесмен добавил, что готов отказаться от претензий на возвращение в состав акционеров ПриватБанка.

"Я, может, и хотел (вернуть банк, ред.), но если ситуация не позволит, и это грозит турбулентностью на рынке, тогда не хотел бы, - объяснил свою позицию экс-владелец. - Нам, прежде всего, нужна компенсация за все то, что о нас говорили и писали".

На вопрос журналистов бизнесмен уточнил, что на недавней его встречи с президентом Владимиром Зеленским вопрос ПриватБанка не обсуждался.

Коломойский также отметил, что возможно мировое соглашение по банку не связано с судебным процессом миноритариев "Укрнафты" против Украины в Стокгольмском арбитраже, где они требуют $ 5,4 млрд. "Я не могу говорить за тех, кто судится в Стокгольмском арбитраже по "Укрнафте", - пояснил бизнесмен.

"В принципе, если поставится так вопрос, то можно это обсуждать", - одновременно ответил он на вопрос, может ли это быть одно мировое соглашение.

 

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