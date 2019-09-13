Коломойский пришел на форум Пинчука YES и говорит, что у них "вечный мир"
13 сентября, 2019, 14:24
Украинский олигарх Игорь Коломойский пришел на форум "Ялтинской европейской стратегии", учредителем которого является другой олигарх - Виктор Пинчук
Об этом сообщает "Украинская правда"
На просьбу прокомментировать встречу с президентом Владимиром Зеленским олигарх ответил, что ему нечего добавить к комментариям главы государства.
А вот насчет Пинчука Коломойский заявил, что у него с основателем YES "вечный мир".
На YES Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, члена партии "УКРОП", близкой к олигарху.
Коломойский занял место рядом с Юлией Чеботаревой, соратницей Пинчука и менеджером его компаний.
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