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Espreso.tvОбществоFacebook дал странице Сенцова "синюю галочку"

Facebook дал странице Сенцова "синюю галочку"

Facebook подтвердил страницу Олега Сенцова как настоящую

Об этом передает Еспресо.TV

"Синяя галочка" дает людям понять, что данная страница или профиль являются подлинными. Это знак того, что администрация Facebook проверила эту страницу на подлинность, то есть за страницей с такой отметкой стоит реальный человек, а не мошенник.

Таким образом администрация Facebook защищает пользователей от ложной или опасной информации, которую могут рассылать злоумышленники, прикрываясь профилями известных людей.

Страница Олега Сенцова в Facebook по ссылке .

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