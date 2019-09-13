Facebook дал странице Сенцова "синюю галочку"
13 сентября, 2019, 09:27
Facebook подтвердил страницу Олега Сенцова как настоящую
Об этом передает Еспресо.TV
"Синяя галочка" дает людям понять, что данная страница или профиль являются подлинными. Это знак того, что администрация Facebook проверила эту страницу на подлинность, то есть за страницей с такой отметкой стоит реальный человек, а не мошенник.
Таким образом администрация Facebook защищает пользователей от ложной или опасной информации, которую могут рассылать злоумышленники, прикрываясь профилями известных людей.
Страница Олега Сенцова в Facebook по ссылке .
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