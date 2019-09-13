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Espreso.tvМирДжонсон отрицает ложь королеве Великобритании

Джонсон отрицает ложь королеве Великобритании


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что лгал королю по поводу причин приостановки работы британского парламента

Об этом сообщает Sky News.

На вопрос о том, врал ли он Елизавете II, Джонсон ответил: "Понятно, что нет".

"Высокий суд с нами согласился, но окончательное решение должен принять Верховный суд", - заявил Джонсон.

Напомним, что Высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение Джонсона приостановить работу парламента Великобритании является незаконным.

В конце августа правительство Великобритании попросило королеву Елизавету II приостановить работу парламента, чтобы гарантировать беспрепятственный Brexit 31 октября.

Королева Елизавета II одобрил просьбу правительства приостановить работу парламента.

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.

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