13 сентября, 2019, 17:48

Денисова на встрече с адвокатами крымских татар в РФ обсудила вопрос своего присутствия на судах

Об этом омбудсмен написал в Facebook.

"Только закончилась рабочая встреча с группой адвокатов, осуществляющих защиту заключенных крымских татар, которые находятся на территории РФ. Обсудили ряд важных вопросов, касающихся, в первую очередь, необходимости решения гуманитарных вопросов обеспечения наших граждан, которые находятся в местах несвободы, медицинской или другой помощью", - сообщила Денисова.

Она отметила, что согласно предоставленной адвокатами информации, будут срочно определенные кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей.

"Также в рамках встречи подняли вопрос моего присутствия на судах и представителей дипломатического корпуса и международных организаций, чтобы держать ход судебных заседаний под наблюдением и не допускать нарушения прав и свобод наших граждан", - сообщила омбудсмен.

Она добавила, что совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, продолжается.