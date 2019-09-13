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Espreso.tvОбществоДенисова на встрече с адвокатами крымских татар в РФ обсудила вопрос своего присутствия на судах

Денисова на встрече с адвокатами крымских татар в РФ обсудила вопрос своего присутствия на судах


фото: facebook
Денисова на встрече с адвокатами крымских татар в РФ обсудила вопрос своего присутствия на судах

Об этом омбудсмен написал в Facebook.

"Только закончилась рабочая встреча с группой адвокатов, осуществляющих защиту заключенных крымских татар, которые находятся на территории РФ. Обсудили ряд важных вопросов, касающихся, в первую очередь, необходимости решения гуманитарных вопросов обеспечения наших граждан, которые находятся в местах несвободы, медицинской или другой помощью", - сообщила Денисова.

Она отметила, что согласно предоставленной адвокатами информации, будут срочно определенные кейсы лиц, в отношении которых необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей.

"Также в рамках встречи подняли вопрос моего присутствия на судах и представителей дипломатического корпуса и международных организаций, чтобы держать ход судебных заседаний под наблюдением и не допускать нарушения прав и свобод наших граждан", - сообщила омбудсмен.

Она добавила, что совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, продолжается.

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