Дело OPAL: В Берлине пригрозили "Газпрому" штрафами за игнорирование решения суда ЕС

13 сентября, 2019, 16:33

Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur с целью исполнения решения суда ЕС приняло решение о надзорных мероприятиях по "Газпрому" и OPAL Gastransport - компании-оператора газопровода OPAL, который является наземным продолжением "Северного потока"

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление регулятора.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, что позволило "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL. Приговор Суда ЕС действует с момента его оглашения, но "Газпром" его проигнорировал.

По данным агентства "Интерфакс", на следующий день после объявления решения газопровод OPAL был использован на 95%, а труба "Северный поток" - на 104%, то есть его использование превысило номинальный потенциал. После решения Суда "Газпром" сохранил право на использование 50% OPAL.

Bundesnetzagentur заявляет, что в соответствии с решением суда ЕС компании-оператору запрещено участвовать в аукционе на поставку по OPAL 16 сентября, а "Газпрому" запрещено пользоваться этими мощностями для газового транзита.

"По оценке федерального сетевого агентства, в распоряжении "Газпрома" альтернативные транспортные маршруты и точки поставок, чтобы и дальше обеспечивать свои обязательства по поставкам в Европейский союз", - считает регулятор.

"Если компании будут продолжать нарушать правила, применяемые согласно этому решению, или в будущем, Федеральное сетевое агентство может и будет накладывать периодические штрафы", - подчеркнули в Bundesnetzagentur.

Напомним, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, что позволяло "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL.

По словам президента польской нефтегазовой компании PGNiG Пйотра Возняка, в результате этого решения объемы транспортировки газа по "Северному потоку" должны уменьшиться на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год.