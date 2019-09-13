Без клубнички и корзины ПриватБанк меняет дизайн карточек на минималистичные цветные

13 сентября, 2019, 12:09

ПриватБанк объявил о запуске "цветной" линейки массовых платежных карточек Mastercard, которые заменят карточки традиционного для банка дизайна и предоставят клиентам возможность выбирать себе карточку из нескольких современных дизайнерских решений

Об этом заявил в ходе PrivatBank Innovation Day член правления банка Алексей Шабан, передает пресс-служба банка.

"После запуска Диджитал скинов для карт в цифровых кошельках мы получили огромное количество обращений с вопросом, когда, наконец, можно будет поменять "обложку" физической карты, - отметил Алексей Шабан. - Дизайну наших массовых карточек уже более 7 лет, и при поиске новых идей и решений мы провели в нескольких фокус-группах среди различных категорий клиентов анализ карточек, представленных на мировом рынке. Вместе с Mastercard были разработаны новые концепты дизайнов и сегодня мы прощаемся с нашей легендарной клубничкой ".

Новая линейка массовых карточек Mastercard станет первой в Украине, которая сделана в последних мировых трендах дизайна. При изготовлении новых карт используются технологии и решения, которые ранее применялись только для премиальных карт.

"Разумеется, все цветные "универсалки" и карты для выплат будут бесконтактными", - добавили в банке.