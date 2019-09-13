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Espreso.tvОбщество7 должностных лиц Днепра подозревают в хищении почти 30 млн грн на ремонте моста

7 должностных лиц Днепра подозревают в хищении почти 30 млн грн на ремонте моста

Заместитель городского главы Днепра, двое начальников управлений горсовета, лицо, осуществляющее технический надзор, основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика подозреваются в присвоении имущества

Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры Днепропетровской области Игорь Голубинский.

Правоохранители подозревают 7 должностных лиц городского совета Днепра и предприятия-подрядчика в хищении бюджетных средств при ремонте Нового моста.

По словам Голубинского, говорится о хищении 29,5 миллиона гривен. В рамках этого дела 13 сентября правоохранители провели обыски в горсовете Днепра и у предприятия-подрядчика - ООО "Предприятие МАСТ-БУД".

Голубинский назвал круг подозреваемых: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

Также в прокуратуре рассказали о выявленных нарушениях при ремонте моста. В частности подрядчик использовал не тот класс бетона, металлоконструкции не соответствуют проекту, завышена стоимость стройматериалов.

"Заведомо ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписанные должностными лицами городского совета", - сказал прокурор.

Указанным 7 людям объявили подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

 

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