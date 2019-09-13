18 сентября, вероятно, примут разведение сил в Петровском и Золотом, - Кучма

13 сентября, 2019, 14:58

18 сентября, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы, вероятно, примут решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском и Золотом (Луганщина)

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма на форуме YES, передает Интерфакс-Украина .

"Одно из главных в вопросах безопасности - это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду (18 сентября, - ред.) мы примем решение об отводе войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время", - сказал он.

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Президент Зеленский, уверен, будет ставить этот вопрос на "нормандской" встрече: на всей линии соприкосновения отвода войск", - подчеркнул представитель Украины в ТКГ.

Кучма отметил, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска на всей линии соприкосновения на 2 км.

Напомним, в полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.