18 сентября, вероятно, примут разведение сил в Петровском и Золотом, - Кучма
Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма на форуме YES, передает Интерфакс-Украина .
"Одно из главных в вопросах безопасности - это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду (18 сентября, - ред.) мы примем решение об отводе войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время", - сказал он.
Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.
"Президент Зеленский, уверен, будет ставить этот вопрос на "нормандской" встрече: на всей линии соприкосновения отвода войск", - подчеркнул представитель Украины в ТКГ.
Кучма отметил, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска на всей линии соприкосновения на 2 км.
Напомним, в полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-