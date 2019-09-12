Зеленский предупредил Ниинистьо, что Nord Stream представляет угрозу для всей Европы

12 сентября, 2019, 18:00

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс конференции, передает Укринформ.

"Я привлек внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-22" и отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы, а его оценка как чисто коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что для Украины чрезвычайно важным является расширение сотрудничества с Финляндией в энергетической сфере, в частности внедрение в нашей стране энергосберегающих технологий.

Кроме того, глава государства напомнил о договоренности наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между оборонными ведомствами двух стран.