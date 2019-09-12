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Espreso.tvОбществоЗеленский предупредил Ниинистьо, что Nord Stream представляет угрозу для всей Европы

Зеленский предупредил Ниинистьо, что Nord Stream представляет угрозу для всей Европы

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу для всей Европы, а его оценка как чисто коммерческого может дорого стоить европейским партнерам в будущем

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс конференции, передает Укринформ.

"Я привлек внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-22" и отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы, а его оценка как чисто коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что для Украины чрезвычайно важным является расширение сотрудничества с Финляндией в энергетической сфере, в частности внедрение в нашей стране энергосберегающих технологий.

Кроме того, глава государства напомнил о договоренности наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между оборонными ведомствами двух стран.

 

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