Зеленский предупредил Ниинистьо, что Nord Stream представляет угрозу для всей Европы
12 сентября, 2019, 18:00
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу для всей Европы, а его оценка как чисто коммерческого может дорого стоить европейским партнерам в будущем
Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс конференции, передает Укринформ.
"Я привлек внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-22" и отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы, а его оценка как чисто коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал Зеленский.
Кроме того, он добавил, что для Украины чрезвычайно важным является расширение сотрудничества с Финляндией в энергетической сфере, в частности внедрение в нашей стране энергосберегающих технологий.
Кроме того, глава государства напомнил о договоренности наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между оборонными ведомствами двух стран.
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