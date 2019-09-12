Зеленский назначил глав СБУ в четырех областях
12 сентября, 2019, 12:07
Президент Владимир Зеленский назначил начальников управлений СБУ в Запорожской, Черновицкой, Харьковской и Николаевской областях
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