 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский назначил глав СБУ в четырех областях

Зеленский назначил глав СБУ в четырех областях


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил начальников управлений СБУ в Запорожской, Черновицкой, Харьковской и Николаевской областях

Об этом говорится в текстах указов.

В частности, на указанную должность назначили:

  1. Виталия Монастырецкого в Черновицкой области;
  2. Николая Найдича в Харьковской области;
  3. Виталия Герсака в в Николаевской области;
  4. Бориса Безрукого в Запорожской области.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать