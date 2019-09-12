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Espreso.tvОбществоWizz Air увеличила плату за членство в WizzClub

Wizz Air увеличила плату за членство в WizzClub

Авиакомпания Wizz Air увеличила оплату за членство в программе скидок Wizz Discount Club на сумму от 10 до 20 евро в зависимости от выбранного пакета

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что стандартное участие, которое позволяет получать скидки основному пассажиру и его компаньону, теперь стоит 39,99 евро в год, тогда как прежняя цена составляла 29,99 евро.

Групповое участие на одного пассажира и до пяти компаньонов обойдется в 79,99 евро в год, а не в 59.99 евро, как было раньше.

В описании Wizz Discount Club говорится, что на каждого пассажира-участника программы и его компаньонов скидка 10 евро на авиабилет на тарифы от 19,99 евро и скидка на багаж 5 евро при оформлении услуги через сайт.

Также Wizz Air поднял максимальную цену на приоритетную посадку с 30 до 32 евро. Таким образом, теперь диапазон цен на эту услугу - в пределах 5-32 евро.

 

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