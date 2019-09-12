Взломали ломом двери: по месту прописки Гонтаревой проводят обыски, - СМИ

12 сентября, 2019, 14:28

Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве

Об этом экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила "Интерфакс-Украина".

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я...", - сообщила Гонтарева.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанка отметила, что по месту обыска никого нет, поскольку она не живет там уже почти год.

"Мой адвокат сообщил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне", - отметила Гонтарева.