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Espreso.tvОбществоВзломали ломом двери: по месту прописки Гонтаревой проводят обыски, - СМИ

Взломали ломом двери: по месту прописки Гонтаревой проводят обыски, - СМИ


фото: narodna-pravda
Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве

Об этом экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила "Интерфакс-Украина".

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я...", - сообщила Гонтарева.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанка отметила, что по месту обыска никого нет, поскольку она не живет там уже почти год.

"Мой адвокат сообщил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне", - отметила Гонтарева.

 

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