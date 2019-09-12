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Espreso.tvОбществоВТО отклонила апелляцию Украины в споре с Россией

ВТО отклонила апелляцию Украины в споре с Россией

12 сентября апелляционный орган ВТО отклонил апелляцию Украины по проигранному Москве иску о введении Украиной пошлин на нитрат аммония происхождением из Российской Федерации

Об этом сообщается на сайте ВТО.

"Несмотря на аргументацию Украины относительно полномочий украинских судов и органов расследования для вычисления демпинговых ставок в соответствии с законодательством Украины, решением коллегии является то, что судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин", - говорится в аргументации решения.

Стоит заметить, что никаких ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-российский спор, обнаружено не было.

Также отмечено, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.

  • Напомним, ранее Украина ввела антидемпинговые пошлины на нитрат аммония из РФ в 2014 году. Они должны были действовать до июля 2020 года. В 2015 году Россия обжаловала это решение в ВТО. В 2018 году ВТО приняла решение в пользу РФ, однако Украина подала апелляцию.
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