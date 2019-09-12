ВТО отклонила апелляцию Украины в споре с Россией

12 сентября, 2019, 22:15

12 сентября апелляционный орган ВТО отклонил апелляцию Украины по проигранному Москве иску о введении Украиной пошлин на нитрат аммония происхождением из Российской Федерации

Об этом сообщается на сайте ВТО.

"Несмотря на аргументацию Украины относительно полномочий украинских судов и органов расследования для вычисления демпинговых ставок в соответствии с законодательством Украины, решением коллегии является то, что судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин", - говорится в аргументации решения.

Стоит заметить, что никаких ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-российский спор, обнаружено не было.

Также отмечено, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.