ВСУ назвали имена погибших на фронте 11 сентября
12 сентября, 2019, 16:01
В среду, 11 сентября в районе проведения операции ООС во время вражеского обстрела погибли два военнослужащих одного из подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает пресс служба ВМС ВСУ в Facebook.
Погибли прапорщик Обуховский Николай Николаевич и матрос Линчевский Александр Валерьевич.
Напомним, 11 сентября вооруженные формирования России 18 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.
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