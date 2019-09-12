Во Франции саудовская принцесса обращалась к работнику, "как к собаке" - ее приговорили к условному сроку
Об этом сообщает Reuters.
Рабочий Ашраф Эйд сообщил полиции, что охранник принцессы напал на него по приказу принцессы. Принцесса обвинила "простолюдина" в том, он несколько раз сфотографировал ее на мобильный телефон.
По словам потерпевшего, охранник силой отобрал у него телефон, связал ему руки, бил кулаками и ногами и заставил целовать ноги принцессы.
Кроме того, рабочий рассказал, что принцесса наблюдала за избиением и обращалась к нему как к собаке.
"Ты поймешь, как разговаривать с принцессой, как говорить с королевской семьей", - сказала она.
Ашраф Эйд объяснил, что хотел сфотографировать ванную комнату перед тем, как начать ремонт.
Саудовскую принцессу приговорили к 10 месяцам тюремного заключения условно. Защита королевской семьи намерена обжаловать приговор.
Кроме того, 43-летняя принцесса, сестра наследного принца Мухаммеда бен Салмана, отрицает свою вину через своих адвокатов и не пришла в зал суда на провозглашение приговора.
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