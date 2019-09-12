Верховный суд США поддержал антииммиграционные планы Трампа
"Верховный суд Соединенных Штатов Америки одобрил масштабные планы администрации Дональда Трампа жестко ограничить возможность мигрантов получать убежище в стране", - говорится в сообщении.
Так, согласно новым правилам, прибывающие в США через третью страну, должны будут перед прибытием на американскую границу просить об убежище сначала в ней.
Больше всего эти нововведения ударят, очевидно, по мигрантам из Центральной Америки, которые пешком идут в США через Мексику.
Как известно, администрация Трампа анонсировала новую миграционную политику в июле этого года, но она была сразу заблокирована судом в Сан-Франциско.
Следует также отметить, что антииммиграционная политика является одним главных пунктов программы Дональда Трампа перед президентскими выборами в США.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-