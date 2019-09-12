Верховный суд США поддержал антииммиграционные планы Трампа

"Верховный суд Соединенных Штатов Америки одобрил масштабные планы администрации Дональда Трампа жестко ограничить возможность мигрантов получать убежище в стране", - говорится в сообщении.

Так, согласно новым правилам, прибывающие в США через третью страну, должны будут перед прибытием на американскую границу просить об убежище сначала в ней.

Больше всего эти нововведения ударят, очевидно, по мигрантам из Центральной Америки, которые пешком идут в США через Мексику.

Как известно, администрация Трампа анонсировала новую миграционную политику в июле этого года, но она была сразу заблокирована судом в Сан-Франциско.

Следует также отметить, что антииммиграционная политика является одним главных пунктов программы Дональда Трампа перед президентскими выборами в США.