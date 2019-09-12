В зоне ООС на боевом задании погиб нацгвардеец
12 сентября, 2019, 21:34
В четверг, 12 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий Нацгвардии
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