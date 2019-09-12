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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС на боевом задании погиб нацгвардеец

В зоне ООС на боевом задании погиб нацгвардеец

В четверг, 12 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий Нацгвардии

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Нацгвардеец погиб во время выполнения боевого задания - он получил несовместимое с жизнью ранения.

Устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего.

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