В Италии за 25 тыс. евро предлагают переехать в недозаселенный регион
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что недозаселенный регион на юге Италии предлагает новичкам за 700 евро/месяц в течение трех лет проживать в одной из его деревень.
Однако есть несколько уловов: в селе должно быть менее 2000 жителей, а новый жилец должен открыть бизнес.
"Если бы мы предложили финансирование, это был бы еще один благотворительный жест. Мы хотели сделать больше, и мы хотели, чтобы люди здесь инвестировали. Они могут открыть любую деятельность: хлебный магазин, магазин канцтоваров, ресторан, что угодно. Это способ вдохнуть жизнь в наши города, одновременно увеличивая численность населения", - рассказал глава итальянского городка Дониато Тома.
Он также объявил, что каждый город, который имеет менее 2000 жителей, получит 10 тыс. евро, с помощью которых он будет строить инфраструктуру и способствовать культурной деятельности.
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