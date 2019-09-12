В США умер первый исполнитель роли Христа в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" Джефф Фенхолт
12 сентября, 2019, 17:20
В США умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос - суперзвезда" Джефф Фенхолт. Через пять дней ему бы исполнилось 69 лет
Об этом сообщает Deadline.
Фенхолт умер в собственном доме в Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Однако его смерть не расследуется, поскольку его сын и друзья подтвердили, что у Фенхолта были проблемы со здоровьем.
"Вчера мой папа - Джефф Фенхолт - отправился домой, чтобы быть с Господом", - написал в фейсбуке его сын, пастор Тристан Фенхолт.
"Как и все мы, он не был совершенным человеком, но он знал совершенного Спасителя и любил делиться Евангелием с как можно большим количеством людей. Его музыка и служение буквально коснулись жизни сотен тысяч человек", - говорится в сообщении.
- Напомним, что рок-опера британского композитора, барона Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда" впервые была поставлена на Бродвее в 1971 году. Журнал Time поместил Фенхолта на обложку с терновым венцом на голове. Актер сыграл главную роль в постановке, которая шла в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке, более 700 раз.
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