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Espreso.tvОбществоВ США умер первый исполнитель роли Христа в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" Джефф Фенхолт

В США умер первый исполнитель роли Христа в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" Джефф Фенхолт

В США умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос - суперзвезда" Джефф Фенхолт. Через пять дней ему бы исполнилось 69 лет

Об этом сообщает Deadline.

Фенхолт умер в собственном доме в Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Однако его смерть не расследуется, поскольку его сын и друзья подтвердили, что у Фенхолта были проблемы со здоровьем.

"Вчера мой папа - Джефф Фенхолт - отправился домой, чтобы быть с Господом", - написал в фейсбуке его сын, пастор Тристан Фенхолт.

"Как и все мы, он не был совершенным человеком, но он знал совершенного Спасителя и любил делиться Евангелием с как можно большим количеством людей. Его музыка и служение буквально коснулись жизни сотен тысяч человек", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что рок-опера британского композитора, барона Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда" впервые была поставлена на Бродвее в 1971 году. Журнал Time поместил Фенхолта на обложку с терновым венцом на голове. Актер сыграл главную роль в постановке, которая шла в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке, более 700 раз.

 

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