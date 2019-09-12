В США умер первый исполнитель роли Христа в рок-опере "Иисус Христос - Суперзвезда" Джефф Фенхолт

12 сентября, 2019, 17:20

В США умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос - суперзвезда" Джефф Фенхолт. Через пять дней ему бы исполнилось 69 лет

Об этом сообщает Deadline.

Фенхолт умер в собственном доме в Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Однако его смерть не расследуется, поскольку его сын и друзья подтвердили, что у Фенхолта были проблемы со здоровьем.

"Вчера мой папа - Джефф Фенхолт - отправился домой, чтобы быть с Господом", - написал в фейсбуке его сын, пастор Тристан Фенхолт.

"Как и все мы, он не был совершенным человеком, но он знал совершенного Спасителя и любил делиться Евангелием с как можно большим количеством людей. Его музыка и служение буквально коснулись жизни сотен тысяч человек", - говорится в сообщении.