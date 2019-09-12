В Одесской области СБУ задержало фейкового "коллегу"

12 сентября, 2019, 14:22

Сотрудники Управления внутренней безопасности задержали местного жителя, который для вымогательства средств представлялся сотрудником спецслужбы

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

"Установлено, что мошенник с апреля 2019 г. требовал 50 тысяч долларов от врача-травматолога Одесской городской больницы. Он использовал поддельное удостоверение СБУ, муляж огнестрельного оружия и демонстрировал поддельные документы, которые якобы подтверждают получение медиком взяток и незаконную торговлю лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

Силовики зафиксировали получение трех тысяч долларов, а затем задержали в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тыс. гривень.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Мошеннику сообщено о подозрении в совершении преступления и он задержан до решения суда.

Ведется следствие.