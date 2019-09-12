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Espreso.tvМирВ МИДе России заявили о риске ядерной войны

В МИДе России заявили о риске ядерной войны

Министерство иностранных дел России считает, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщают РИА Новости.

По его словам, риск ядерной войны остается "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Он также заметил, что в последнее время действия западных коллег России "становятся более эмоциональными, порой весьма агрессивными".

"Они избегают обсуждения назревших вопросов по сути, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - отметил Рябков.

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