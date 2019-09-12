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Espreso.tvОбществоВ Киеве пассажиры перекрыли движение городской электрички

В Киеве пассажиры перекрыли движение городской электрички

В Киеве, в Днепровском районе, на железнодорожной платформе "Троещина-2" люди перекрыли движение электропоезда

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Причиной такого поступка стало, скорее всего, постоянная отмена рейсов.

В частности, как сообщили в Киевпастрансе 12 сентября, в утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325, 7406, 7413/14, 7419 .

 

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