В Киеве пассажиры перекрыли движение городской электрички
12 сентября, 2019, 09:08
В Киеве, в Днепровском районе, на железнодорожной платформе "Троещина-2" люди перекрыли движение электропоезда
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Причиной такого поступка стало, скорее всего, постоянная отмена рейсов.
В частности, как сообщили в Киевпастрансе 12 сентября, в утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325, 7406, 7413/14, 7419 .
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