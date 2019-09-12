В Киеве мужчина сбил подростка и уехал до прибытия полиции

12 сентября, 2019, 15:10

Мужчина сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Шевченковском районе на пересечении улицы Евгении Мирошниченко и проспекта Победы произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

Как рассказали Вартовым.Еспресо друзья пострадавшего парня, они пересекали улицу Мирошниченко по пешеходному переходу, когда парня, который вышел первым на дорогу, сбила машина. По словам свидетелей, мужчина вышел из машины, докурил сигарету, пообщался по поводу состояния парня с врачами "скорой", которая очень быстро приехала, потом сел в Hyundai Getz красного цвета и скрылся с места ДТП.

Очевидцы успели сфотографировать автомобиль, на котором уехал нарушитель. Также свидетели утверждали, что водитель вел себя не совсем адекватно. Правда, неизвестно - это от стресса от аварии или все же человек находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего для более детального осмотра. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.