В ДР Конго поезд сошел с рельсов, десятки погибших
12 сентября, 2019, 15:52
В Демократической Республике Конго сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра гуманитарных операций и национальной солидарности Стива Мбикайы Мабулукы, инцидент произошел 12 сентября рано утром в юго-восточной провинции Танганьика.
О причинах аварии информация пока не сообщается.
"От имени правительства я приношу свои соболезнования семьям погибших", - сказал Мбикайы Мабулукы.
Напомним, в марте 2019 года в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.
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