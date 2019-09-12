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Espreso.tvОбществоВ ДР Конго поезд сошел с рельсов, десятки погибших

В ДР Конго поезд сошел с рельсов, десятки погибших


фото: thewhistler
В Демократической Республике Конго сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра гуманитарных операций и национальной солидарности Стива Мбикайы Мабулукы, инцидент произошел 12 сентября рано утром в юго-восточной провинции Танганьика.

О причинах аварии информация пока не сообщается.

"От имени правительства я приношу свои соболезнования семьям погибших", - сказал Мбикайы Мабулукы.

Напомним, в марте 2019 года в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.

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