В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ

12 сентября, 2019, 12:45

В Запорожской области в городе Бердянск 13-14 сентября состоятся антитеррористические учения Службы безопасности Украины

Об этом сообщил помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в Facebook.

"На протяжении 13-14 сентября 2019 г. координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории г.. Бердянск в условиях, максимально приближенных к реальным по использованию спецтехники и вооружения", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, ГНСУ, представители органов власти и местного самоуправления.

Во время мероприятий на отдельных территориях могут временно ввести особый режим, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверку документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.