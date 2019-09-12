В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
Об этом сообщил помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в Facebook.
"На протяжении 13-14 сентября 2019 г. координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории г.. Бердянск в условиях, максимально приближенных к реальным по использованию спецтехники и вооружения", - говорится в сообщении.
В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, ГНСУ, представители органов власти и местного самоуправления.
Во время мероприятий на отдельных территориях могут временно ввести особый режим, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверку документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.
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