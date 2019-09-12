В Барселоне 600 тысяч человек требовали независимости Каталонии

12 сентября, 2019, 12:52

В Барселоне сотни тысяч людей, поддерживающих отделение Каталонии от Испании, собрались на митинг

Об этом сообщает Associated Press.

На многих участниках митинга были футболки в поддержку независимости Каталонии, некоторые из них несли флаги с призывами к независимости.

По данным полиции Барселоны, около 600 тысяч человек приняли участие в мероприятии, тогда как в прошлом году вышли 1 млн человек.

Сотни тысяч активистов собрались на митинг в Национальный день Каталонии с требованием предоставить независимость Каталонии от Испании, а также освободить каталонских чиновников, задержанных после неудачной попытки провозгласить независимость региона в 2017 году.