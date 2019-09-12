Уже известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

12 сентября, 2019, 16:58

Цены на модели iPhone 11 стартуют в Украине от 23 999 грн, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года

Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть "Цитрус".

Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:

iPhone 11: от 23 999 грн (в США - от $699)

iPhone 11 Pro от 34999 грн (в США - от $999);

iPhone Pro 11 Max от 37999 грн (в США - от $1099)

Apple iPad 10.2 7 поколения от 10999 грн (в США - от $329)

Apple Watch Series 5 40 мм от 13699 грн (в США - от $399);

Apple Watch Series 5 44 мм от 14699 грн (в США - от $429).

Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 - от 9499 грн, Apple Watch Series 3 - от 6499 грн (в США - от $199).