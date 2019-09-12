 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУже известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

Уже известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

Цены на модели iPhone 11 стартуют в Украине от 23 999 грн, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года

Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть "Цитрус".

Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:

  • iPhone 11: от 23 999 грн (в США - от $699)

  • iPhone 11 Pro от 34999 грн (в США - от $999);

  • iPhone Pro 11 Max от 37999 грн (в США - от $1099)

  • Apple iPad 10.2 7 поколения от 10999 грн (в США - от $329)

  • Apple Watch Series 5 40 мм от 13699 грн (в США - от $399);

  • Apple Watch Series 5 44 мм от 14699 грн (в США - от $429).

Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 - от 9499 грн, Apple Watch Series 3 - от 6499 грн (в США - от $199).

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать