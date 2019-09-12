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Espreso.tvОбществоУраган Дориан: 2500 человек числятся пропавшими без вести на Багамах

Ураган Дориан: 2500 человек числятся пропавшими без вести на Багамах

После разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах 2500 человек считаются пропавшими без вести

Об этом сообщили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям, передает Local 10 News.

В то время как многим жителям удалось пережить ураган, надежда на то, что 2500 пропавших без вести выжили, уменьшается с каждым днем.

Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Урагану была присвоена высшая, пятая категория. Скорость ветров достигала 320 км / ч. На данный момент он ослабел до первой категории.

Ураган повредил и разрушил около 13 тысяч домов. Под водой оказалась часть территории островов. По официальным данным, жертвами урагана стали по меньшей мере до 50 человек.

Дориан стал одним из самых мощных ураганов в истории наблюдений и самой страшной катастрофой в истории Багамских островов.

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