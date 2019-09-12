Ураган Дориан: 2500 человек числятся пропавшими без вести на Багамах
Об этом сообщили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям, передает Local 10 News.
В то время как многим жителям удалось пережить ураган, надежда на то, что 2500 пропавших без вести выжили, уменьшается с каждым днем.
Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 1 сентября.
Урагану была присвоена высшая, пятая категория. Скорость ветров достигала 320 км / ч. На данный момент он ослабел до первой категории.
Ураган повредил и разрушил около 13 тысяч домов. Под водой оказалась часть территории островов. По официальным данным, жертвами урагана стали по меньшей мере до 50 человек.
Дориан стал одним из самых мощных ураганов в истории наблюдений и самой страшной катастрофой в истории Багамских островов.
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