Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского железорудного сырья до исполнения своих заявок

Об этом говорится в письме руководителей Северного, Южного, Центрального, Ингулецкого и Полтавского горно-обогатительных комбинатов к президенту Владимиру Зеленскому, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

"В этом году наблюдается резкое увеличение объемов транзита железорудного сырья российского производства по территории Украины. Этот транзит движется в направлении терминалов морского порта "Южный"- незамерзающего и глубоководного порта Черного моря, который имеет возможность принимать суда грузоподъемностью более 200 тыс. т. В связи с этим, при ограниченных возможностях портовой и железнодорожной инфраструктуры региона, украинские производители-экспортеры сталкиваются с отказами со стороны порта выполнять заявки на обработку их экспортной родукции в полном объеме в пользу российского транзита", - говорится в письме.

Руководители украинских ГОКов подчеркивают, что объем транзита ЖРС из России, который движется в направлении терминалов порта "Южный", замещает аналогичный объем экспорта продукции отечественных производителей, не имеющих альтернативных путей отгрузки для своей продукции.

"При этом "Укрзализныця" ставит в неконкурентное положение украинские предприятия по транзиту - дает преференции для иностранных перевозчиков, применяя понижающие коэффициенты к транзитным железнодорожным тарифам, стимулирует российские компании увеличивать объемы перевозок. В то же время Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры Украины предоставляют специальные скидки на портовые сборы для судов, перевозящих транзитные грузы, также дискриминирует отечественных экспортеров", - отмечается в письме.

Украинские рудари называют сложившуюся ситуацию недопустимой, поскольку она приводит к целому ряду связанных негативных последствий. В частности, невыполнению международных договоров украинскими производителями, потери их имиджа перед западными партнерами, уменьшению валютных поступлений в Украину, снижению сумм уплачиваемых в госбюджет налогов. Кроме того, это ставит под угрозу удержание уровня объемов производства.

В своем обращении к главе государства руководители украинских ГОКов подчеркивают, что лучшие мировые практики развитых стран базируются на принципах равной конкуренции и поддержки отечественного производителя. И именно такие принципы должны быть применены в этой ситуации.

Руководители отечественных ГОКов просят президента вмешаться в ситуацию и способствовать срочному рассмотрению Кабинетом министров проблемных вопросов, касающихся перевалки в портах украинских экспортных грузов.

В частности, рассмотреть вопрос обеспечения в украинских портах первоочередного и в полном объеме выполнения заявок украинских предприятий-экспортеров, отменить дискриминацию отечественных экспортеров и пересмотреть политику в отношении целесообразности предоставления специальных условий / скидок компаниям, которые перевозят транзитные грузы, а также приостановить транзит ЖРС российского производства и обеспечить осуществление транзитных перевозок только при условии полного выполнения заявок украинских экспортеров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147848