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Espreso.tvОбществоТрамп одобрил дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине, - журналист

Трамп одобрил дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине, - журналист

Белый дом одобрил продление финансирования на оборонительное оружие для Украины

Об этом сообщает со ссылкой на двух сенаторов США журналист Джо Гулд в Twitter.

"(Сенатор США от республиканской партии, - ред.) Линдси Грэм только что сказал, что администрация президента США Дональда Трампа сегодня одобрила продление финансирования на оборонительное оружие для Украины", - сообщил он.

Кроме того, Гулд добавил, что сенатор Дик Дурбин также подтвердил: решение продолжить финансирование было принято в Белом доме вчера.

  • Напомним, ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку средств Инициативы безопасности помощи Украине в размере $250 млн, из-за чего выделение средств было временно остановлено.

 

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