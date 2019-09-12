Трамп одобрил дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине, - журналист
12 сентября, 2019, 19:20
Белый дом одобрил продление финансирования на оборонительное оружие для Украины
Об этом сообщает со ссылкой на двух сенаторов США журналист Джо Гулд в Twitter.
"(Сенатор США от республиканской партии, - ред.) Линдси Грэм только что сказал, что администрация президента США Дональда Трампа сегодня одобрила продление финансирования на оборонительное оружие для Украины", - сообщил он.
Кроме того, Гулд добавил, что сенатор Дик Дурбин также подтвердил: решение продолжить финансирование было принято в Белом доме вчера.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку средств Инициативы безопасности помощи Украине в размере $250 млн, из-за чего выделение средств было временно остановлено.
BREAKING @LindseyGrahamSC just said Trump admin agreed today to release $ for Ukraine's defensive weapons. Did not elaborate. Comments came during Senate Appropriations Committee markup of defense bill.- Joe Gould (@reporterjoe) September 12, 2019
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