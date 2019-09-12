 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТеррористы выпустили 40 мин по позициям ВСУ

Террористы выпустили 40 мин по позициям ВСУ


фото: pressjfo.news
Пророссийские боевики 11 сентября выпустили 11 мин калибра 120 мм и 82 мм, а 12 сентября - 13 мин 120-го калибра и 16 мин 82-го калибра

Об этом сообщает штаб ООС.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования РФ, нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня, 11 сентября совершили обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Луганское и Новолуганское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом противник выпустил 11 мин.

Кроме того, сегодня, 12 сентября, российско-оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Зайцево, Северное, Водяное, Новгородское, применив 13 мин 120-го калибра и 16 мин 82-го калибра.

"Стоит отметить, что в пренебрежении бессрочным режимом прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия со стороны НЗФ РФ, усматривается системный характер, что ведет лишь к эскалации конфликта", - отметили в штабе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать