Террористы выпустили 40 мин по позициям ВСУ

12 сентября, 2019, 11:21

Пророссийские боевики 11 сентября выпустили 11 мин калибра 120 мм и 82 мм, а 12 сентября - 13 мин 120-го калибра и 16 мин 82-го калибра

Об этом сообщает штаб ООС.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования РФ, нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня, 11 сентября совершили обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Луганское и Новолуганское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом противник выпустил 11 мин.

Кроме того, сегодня, 12 сентября, российско-оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Зайцево, Северное, Водяное, Новгородское, применив 13 мин 120-го калибра и 16 мин 82-го калибра.

"Стоит отметить, что в пренебрежении бессрочным режимом прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия со стороны НЗФ РФ, усматривается системный характер, что ведет лишь к эскалации конфликта", - отметили в штабе.