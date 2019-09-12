Террористы выпустили 40 мин по позициям ВСУ
Об этом сообщает штаб ООС.
"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования РФ, нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня, 11 сентября совершили обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Луганское и Новолуганское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом противник выпустил 11 мин.
Кроме того, сегодня, 12 сентября, российско-оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Зайцево, Северное, Водяное, Новгородское, применив 13 мин 120-го калибра и 16 мин 82-го калибра.
"Стоит отметить, что в пренебрежении бессрочным режимом прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия со стороны НЗФ РФ, усматривается системный характер, что ведет лишь к эскалации конфликта", - отметили в штабе.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-