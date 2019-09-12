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Espreso.tvСпортСвитолина в день рождения показала, как выглядела в детстве

Свитолина в день рождения показала, как выглядела в детстве


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина в день 25-летия выложила свое детское фото

Снимок третья ракетка мира опубликовала в Instagram.

"Возвращение во времена, когда я еще была гибкой", - подписала фото Свитолина.

Элина Свитолина за профессиональную карьеру выиграла 13 титулов WTA (Женской теннисной ассоциации), дважды выходила в полуфинал турниров Большого Шлема и сейчас является третьей ракеткой мира. Украинка заработала на корте более $16 млн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Throwback to the last time i was flexible # 25

Публикация от E lina S vitolina (@elisvitolina)

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