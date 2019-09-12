Свитолина в день рождения показала, как выглядела в детстве
12 сентября, 2019, 11:00
Украинская теннисистка Элина Свитолина в день 25-летия выложила свое детское фото
Снимок третья ракетка мира опубликовала в Instagram.
"Возвращение во времена, когда я еще была гибкой", - подписала фото Свитолина.
Элина Свитолина за профессиональную карьеру выиграла 13 титулов WTA (Женской теннисной ассоциации), дважды выходила в полуфинал турниров Большого Шлема и сейчас является третьей ракеткой мира. Украинка заработала на корте более $16 млн.
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
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