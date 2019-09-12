Стоимость газа для потребителей в сентябре уменьшится на 3%, - Нафтогаз
Об этом сообщает пресс служба "Нафтогаза".
Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 03.04.2019 "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".
Следовательно, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ВСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.
Всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ВСО), снизилась почти на 28%.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-