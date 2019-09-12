США отложили производство термоядерных бомб из-за проблем с запчастями

12 сентября, 2019, 17:02

Американские военные отложили серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы некоторых деталей, используемых в их конструкции

Об этом сообщает Defence News.

Термоядерные бомбы B61 разработаны в разгар холодной войны в 1960 года и приняты на вооружение стратегических ядерных сил США в 1968 году. С 2010 года ведется работа над 12-й модификацией бомбы, которую можно будет устанавливать на истребители пятого поколения F-35.

По данным издания, B61-12 должен заменить более старые модификации, чей срок службы уже истек. Бомбы должны были быть запущены в серийное производство в марте 2020 года.

Однако, по словам заместителя председателя Национального управления ядерной безопасности США Чарльза Вердона, при их тестировании военные обнаружили, что некоторые запчасти новых бомб гораздо менее долговечны.

Планируемый срок задержки производства бомб - 18 месяцев. В Ассоциации по контролю над вооружениями предупреждают, что отсрочка серийного производства увеличит стоимость программы.